Exigen justicia ante homicidio que no se aclara en Bucaramanga

Edgar Manzano Blanco recibió dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el tórax por robarle sus pertenencias en el kilómetro 4 , vía Bucaramanga - Cucuta. Este ataque acabó con su vida el pasado 12 enero del 2022.

Según sus familiares, a la fecha, el único acercamiento que tuvieron las autoridades fue un interrogatorio.

Juan Carlos Jaimes, hermano de la víctima, dijo que, es demasiada la negligenncia de las autoridades.

"El caso está en Fiscalía , seccional de Bucarmaanga, la Fiscalía no avanzó en el caso, no avanzaron más que un interrogatorio y un par de llamadas del general de la Policía, que de manera atenta expresó sus condolencias y preguntó si sabíamos algo de los responsables, es lamentable, que el caso de mi hermano haya quedado en el olvido".



A la fecha no hay justicia y no se tiene el rastro de los dos responsables de la muerte de esta persona que murió, víctima de la inseguridad en Bucaramanga.

Edgar Manzano trabajaba como educador en un centro de rehabilitación, tenía esposa y cuatro hijos.