Colegios públicos de Cartagena tendrían aseo nuevamente el 31 de agosto

A través de los micrófonos de Caracol Radio, la secretaria de Educación de Cartagena, Olga Acosta, anunció que los colegios públicos de la ciudad contarían nuevamente con aseo el próximo 31 de agosto. Cabe recordar que 107 instituciones educativas oficiales se quedaron sin este servicio desde el 18 de agosto tras la terminación del contrato de los trabajadores y trabajadoras.

Acosta explicó que esta situación se presentó por un tema estructural que existe en todo el país como lo es la desfinanciación de la educación. "A pesar de todo el proceso de planeación, los recursos para hacer la contratación de todo el año no alcanzaron. Los maestros y el sindicato estuvieron enterados porque siempre les estuve contando la falta de recursos", aseveró la funcionaria.

La jefe de la cartera de educación a nivel distrital explicó que la alcaldía logró conseguir recursos de la Secretaría General para ampliar el servicio en los planteles educativos oficiales. Se estima que el 31 de agosto se reanude el aseo en los colegios, teniendo en cuenta que solamente falta hacer la compra a través de la tienda virtual.

"El 31 tenemos la compra en la tienda virtual y yo se lo conté a los sindicatos. Ellos saben que nosotros pudimos conseguir los recursos y que nada más es comprar con la tienda. También conseguimos unos recursos adicionales para que ninguna trabajadora se quede por fuera", dijo la secretaria.

Sobre la polémica propuesta para que los docentes ayuden en la limpieza de las instituciones mientras se soluciona esta contingencia, Olga Acosta manifestó que solo busca que los maestros puedan formar a sus estudiantes a través del manejo de los residuos sólidos.

"Solamente vamos a estar una semana sin aseo, por eso mi propuesta iba más allá. Yo nunca he pretendido que los maestros barran los salones, sino que ellos puedan formar a través del manejo de residuos sólidos. Nosotros no podemos seguir pensando que debemos tener todo al servicio nuestro, es decir que nosotros podamos tirar la basura y otro nos la recoja. Yo hice una convocatoria a mis compañeros para afrontar esta contingencia que se me sale de las manos porque yo ni siquiera tengo la delegación del aseo. No puedo disponer de los recursos ya que se tienen que entregar desde Hacienda y en la medida que los iban entregando podemos disponer de esa plata para hacer la contratación", puntualizó la secretaria de Educación.