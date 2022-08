¿Qué dijo Mindeportes sobre la fórmula 1 en Barranquilla?

El reciente pronunciamiento de la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, sobre el evento de la Formula 1 en Barranquilla dejó preocupado a las autoridades locales. La funcionaria señaló que el evento no está entre los planes del Gobierno de Gustavo Petro.

En una visita realizada por Urrutia a la capital del Atlántico el pasado fin de semana, señaló que “(el evento) es una cosa muy atractiva, es buena, pero no quedó dentro del propósito de este gobierno, nosotros no estamos empezando el gobierno, estamos terminando con la pasada administración y dentro de los principios el ministerio no podría comprometerse”.

Urrutia agregó que “si la ciudad lo quiere hacer y llegamos a un acuerdo es diferente pero no está dentro de los propósitos”.

La iniciativa de realizar un evento en la ciudad fue del mismo alcalde Jaime Pumarejo quien ha explicado que encontró en la F1 las puertas abiertas para que el país acoja una carrera.

En una entrevista para 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el alcalde había manifestado que “las capacidades están medidas y están aprobadas. El sitio encanta, el sitio y la capacidad de gestión están aprobados. La capacidad del modelo financiero para ser autosostenible, y aquí es muy importante decir esto, autosostenible quiere decir que no le toque al Estado financiar eso. Entonces, las condiciones están dadas hay que esperar que se surtan los procesos y la verdad es que Barranquilla está muy bien, lo que puedo decir es que al final somos serios contendores"