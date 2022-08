Indignación por denuncias de presunto abuso a dos menores de Medellín

Hay indignación en la Comuna uno de Medellín por dos denuncias sobre presuntos casos de abuso sexual que se habrían cometido en la Institución Educativa San Pablo.

Uno de los casos, según la denuncia, ocurrió desde mayo de este año. Una de las mamás relató los cambios comportamentales que le identificó al menor.

“Que no quería ir a la escuela porque el primer día me dijo que era un niño que le hacía bullying, me decía que no quería ir, me lloraba todos los días en Mayo, en reiteradas ocasiones más o menos tres o cuatro ocasiones llegué y el niño me veía y lloraba, le pregunté a la profesora que qué pasaba y ella me decía que no que el niño se ponía así cuando me veía”, le manifestó a Caracol Radio una de las mamás a los pequeños.

Dos meses después el pequeño de cinco años refirió dolor inexplicable en los pies, sumado al temor por ir a clases.

“El 21 de julio yo llegue y el niño estaba caminando mal, ellos bajan por unas escalas y yo le pregunté que qué tenía y él me decía que le dolían los pies, yo le pegue en los pies para identificar en donde era pero no me mostraba que tuviera dolor, me lo llevé para donde una amiguita que empezó a preguntarle que qué le pasaba, entonces él ya le dijo que era que había una persona grande que en los baños de la escuela lo tocaba”, relató la señora.

El pequeño reconoció que estaba recibiendo amenazas e intimidaciones para no alertar lo que le estaba sucediendo.

“que lo tenía amenazado que, si decía algo, lo iba a matar a puñaladas en el baño, que porque el sabía yo donde vivía y sabía todo de nosotros, me decía que tenía cámaras escondidas en todo el barrio, y el niño dice que me vio en una foto que esa persona le mostró. Él siempre decía que era un niño, pero obviamente pues a los niños ni siquiera llevan celular”, agregó la madre del menor agredido.

La narración sobre los tocamientos que realizaría una persona mayor, se confirmó en el dictamen médico que determinó: abuso por parte de persona indeterminada.

“Fue muy duro porque él no me comía, cualquier cosa lo asustaba pues imagínese que todos los días me lloraba para que no lo llevara a la escuela, que no quería ir y uno como mamá está entre la espada y la pared porque uno no sabe ni qué pensar. Esta situación me tenía muy traumatizado al niño, tanto que una vez cogió una piedra y me dijo ya no aguanto más mamá, yo le voy a dar en la cabeza porque ya no aguanto más me moleste, se volvió súper agresivo, decía que se quería morir que ya no quería esta maldita vida”, declaró con dolor.

El segundo caso se conoció el pasado 11 de agosto cuando la madre del pequeño explicó que su hijo llegó a su casa con laceraciones. Actualmente, el menor está en evaluación médica, y sus acudientes sostienen que evita hablar sobre el tema.

En Medellín estos casos son particularmente sensibles, sobre todo luego del caso en el centro infantil de Buen Comienzo que, un año después de conocido, no se ha resuelto.