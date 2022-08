Controversia entre venteros del estadio y Alcaldía por su reubicación

La Alcaldía de Medellín espera que a principios de 2023 se dé inicio a la remodelación de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, situación que tomó relevancia este jueves, 11 de agosto, cuando estaba pactada una reunión entre la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas y los vendedores. Reunión a la que la administración no llegó alegando problemas de fuerza mayor.



La cancelación de la reunión exacerbo el malestar de los comerciantes quienes se sienten abandonados por la Alcaldía y que no les están cumpliendo los acuerdos pactados.



Agregan que antes de pandemia hubo un compromiso para no afectar el trabajo de las personas, a pesar de que no se ha definido el lugar en el que serán reubicados.

Ismelda Gómez, una de las lideresas de los comerciantes le contó a Caracol Radio que “… no nos dijeron que nos iban a tumbar los locales ni que nos iban a quitar de acá y que iban hacer una zona gastronómica. Esa zona fue de febrero para acá que nos dijeron y que íbamos a quedar allá, de resto en el censo no nos dijeron que era lo que iba a pasar”.

Rodrigo Foronda Morales, director general de la Agencia APP, defendió la gestión de la administración y aseguró que sí están atendiendo a la comunidad y sus cuestionamientos.

"No, conmigo no, ni con mi asistente han pedido reunión conmigo. Edwin Traslaviña que es el estructurador de la parte social de la factibilidad del contrato de la concesión del estadio y ha ido a todas las reuniones, pero a mí no me han pedido cita ni formalmente ni por escrito… yo estoy acá como buen servidor público y estoy disponible para cuando ellos quieran", expresó Foronda.

Con respecto al malestar de los comerciantes por la cancelación de la reunión del 11 de agosto, el director aseguró que era necesaria la presencia del subdirector de la entidad que por estos días está en vacaciones.

La Agencia APP defiende las reubicaciones que están planteando y explicó que entre 2020 y 2022 se presentaron más de 15 encuentros con representantes y asociación de venteros, que les permitió hablar con más de 400 comerciantes.

"Se van a reubicar en la zona gastro y se ha socializado con ellos. Yo tengo las actas de la reuniones con Traslaviña donde a ellos se les ha dicho que se van a incorporar al modelo de la concesión… A ellos les hemos explicado hasta la saciedad el modelo por medio del cual el concesionario los recoge”, puntualizó el director.

Finalmente, y ante la inconformidad, los venteros anunciaron que planean hacer una marcha pacífica pidiendo hablar con Rodrigo Foronda o con el alcalde, Daniel Quintero.