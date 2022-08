Impuesto a la renta debe ser según el tamaño de la empresa: Acopi Bogotá

En el marco de la Asamblea Nacional de la ANDI, Acopi Bogotá, en cabeza del presidente de junta directiva Alfredo Castellanos Cruz, expresó su preocupación por lo que una eventual reforma tributaria significaría en cuanto al pago del impuesto de renta.

“En la reforma tributaria nos tenga en cuenta para que se fije un impuesto diferencial de renta menor para las empresas pequeñas y medianas porque no está bien que se incumpla el precepto constitucional de que los impuestos deben ser progresivos y no proporcionales. No está bien que una gran empresa pero no pueden pagar la misma tasa de impuesto de una renta que una empresa de 10 empleados.”

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, capítulo Bogotá, considera que el tributo debe ser pagado en proporción a la cantidad de empleados y de utilidades de cada una de las compañías.

El impuesto a la renta es un tributo nacional que consiste en entregar un porcentaje de las utilidades fiscales que obtiene una persona jurídica o natural durante el año anterior al que se realiza la declaración, dicho año se denomina periodo gravable.

La tarifa del impuesto de renta determina el impuesto que una empresa o persona debe pagar de acuerdo a su renta líquida gravable. El impuesto de renta se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable que se conoce como renta líquida gravable.

Se puede decir que la renta líquida es lo que el contribuyente gana en un año, determinado por los ingresos, a los que se restan costos y gastos, y algunos beneficios tributarios.