Bloqueadores de señal no funcionan en La Modelo de Barranquilla: Inpec

Después de los señalamientos del alcalde Jaime Pumarejo sobre presunta corrupción dentro de las cárceles de la ciudad, el sindicato del Inpec denunció que los equipos que bloquean la señal de celulares al interior de las cárceles están dañados desde hace más de dos años.

El sindicato del Inpec en Barranquilla sostuvo que estos equipos que fueron donados por la Gobernación del Atlántico permanecen en la cárcel Modelo de Barranquilla, justo donde hubo un allanamiento recientemente y encontraron más de 20 celulares, estos equipos de bloqueo no han recibido mantenimiento por lo que no se encuentran en funcionamiento.

Lea también: Hallan 25 celulares tras allanamiento en la cárcel Modelo en Barranquilla

Milton Aníbal, presidente del sindicato del INPEC rechazó las afirmaciones del mandatario de los barranquilleros, quien indicó que por “mala vigilancia” es que se habrían perpetrado los homicidios de los conductores.

“Los equipos tienen más de dos años que no funcionan, no sabemos que pasó, nunca le prestaron atención, no se les hizo el mantenimiento, simplemente los instalaron y ahí quedaron tirados (..) Le hemos pedido a las autoridades para que los revisen y nunca ha habido nada”, expresó el presidente del sindicato del Inpec.

Advirtió que para los más de 800 reclusos hay 80 unidades de guardia.