Supersalud designado por Petro tiene tres procesos de la Contraloría

El recién designado como superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, tiene tres procesos que adelanta la Contraloría General de la República en su contra, cuando se desempeñaba como gerente del Hospital Universitario CARI de Barranquilla. Uno de los procesos fue fallado con una sanción administrativa.

Beltrán, médico cirujano, se desempeñó como gerente de la ESE entre septiembre del 2019 y 2020. Caracol Radio conoció que Beltrán fue sancionado administrativamente con una multa de cuatro salarios devengados en su momento por fallo de la contraloría en un proceso por la no entrega de documentación y fotocopiado.

Al respecto Beltrán explicó que la documentación requerida no se entregó en su momento por falta de recursos para el fotocopiado y que la situación fue subsanada por intervención de la misma Contraloría que con sus equipos y un grupo de funcionarios lograron fotocopiar los documentos.

“En este caso adelanto una defensa técnica que avanza. Ya se hizo solicitud de conciliación para luego proceder a presentar demanda de nulidad ante lo contencioso administrativo. Esta sanción administrativa no implica inhabilidad para función pública”, indicó Beltrán.

En un segundo caso, la Contraloría a través del auto del 9 de diciembre del 2021, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra por facturas de vigencias anteriores por un orden superior de 4.254 millones de pesos.

Al respecto, Ulahy Beltrán, en diálogo con Caracol Radio, señaló que “las facturas son desde el 2004 y yo lleguen el 2019. En ese proceso además de mí hay dos gerentes comprometidos como responsables. Los dos que me antecedieron, sin embargo, a uno de ellos no lo llaman, eso me llama la atención que se dé de esta manera”

Y agregó que “lo peor es que las indagaciones se adelantan sin cumplir la actual normatividad vigente de la depuración de los estados financieros, la ley 1797 del 2016 y que definió dos periodos de tres meses para hacer la depuración de cartera y otros tres meses para hacer la depuración de glosas, por lo tanto al cierre del primer semestre del 2017 debió depurarse los estados financieros en cartera y glosas, yo llegue en 2019 y no puedo arbitrariamente entrar a modificar estados financieros porque eso sí sería falta”.

El otro proceso corresponde a recursos por $45.728.000 pagados a gestores fiscales, por lo que señala la contraloría habría una presunta incidencia fiscal y disciplinaria.

Sobre este caso, Beltrán indicó que “se abrió un proceso por el no pago de intereses moratorios a la DIAN, a lo que ya presenté descargos en noviembre del 2021 y respondí que no tenía plata en el Hospital, no tenía para la nómina y operación de la ESE ahora mucho menos para pagar obligaciones tributarias pero que se pagó inmediatamente se pudo”.

Agregó que “no se reconoce que a mi llegada comenzaron a destinarse recursos para servicios públicos.

Según Beltrán estos casos de los procesos que se le han adelantado en la contraloría general, corresponden a una presunta “persecución política en la que estaría el grupo que respalda a la actual administración en la gobernación del Atlántico”.