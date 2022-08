Capturan a presunto feminicida de mujer en Floridablanca

Luis Evelio Peña fue capturado en las últimas horas por presuntamente asesinar con arma blanca a Sandra Díaz Galindo, su pareja sentimental, cuando compartía en una tienda ubicada en la Cumbre, Floridablanca.

La Fiscalía le confirmó a Caracol Radio que, la orden judicial la emitió el juzgado 15 del control de garantías y hoy, 6 de agosto, será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de la orden de captura.

Posteriormente a esto se hará la imputación por el delito de Feminicidio y la solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Diana Villalobos, activista social y política, contó que, el hijo de la pareja presenció los hechos y sería el testigo clave en este caso.

Reveló que la víctima ya había recibido varios maltratos por su pareja sentimental.



"Yo vivo muy cerca a donde sucedió el feminicidio, es difícil que las mujeres siguen muriendo por violencia, al parecer, la señora venía viviendo agresiones de esta persona y lastimosamente las rutas de atención no son las adecuadas, muchas mujeres no acuden a las autoridades porque no son tenidas en cuenta, no son escuchas, y cuando ocurre el feminicidio, sale el estado a decir que hay que hacer justicia":

Entre tanto, invitó a todas las mujeres a denunciar, a no permitir que este tipo de casos se sigan repitiendo.