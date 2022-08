“No hay que satanizar el gobierno Petro”: Gonzalo Sarmiento

El empresario agrícola del Tolima Gonzalo Sarmiento considera que se deba dar un compás de espera al gobierno entrante de Gustavo Petro y confía en una amplia inversión para el sector agropecuario.

Para Sarmiento hay que estar atentos a cualquier decisión que afecte la iniciativa privada en el campo aunque espera que los anuncios realizados por la designada ministra de agricultura Cecilia López Montaño.

“Es un cambio brusco para el país. No estamos acostumbrados. Colombia no ha tenido gobiernos de izquierda pero no hay que satanizar el gobierno Petro. Tenemos que esperar que inicie el gobierno. Eso sí, estaremos muy atentos en la jugada para lo que beneficie el sector. Con la esperanza de los anuncios de ‘pararle bolas’ al sector agropecuario”, dijo el empresario agrícola.

Sarmiento explicó que 18 años atrás el presupuesto para el Ministerio de Agricultura era de 4.8 billones de pesos hoy tenemos 2.8 billones que es mínimo para atender las necesidades del agro.

“Las grandes economías del mundo para superar la crisis le apuestan a la industria y el campo, son dos grandes locomotoras de la economía. Lo vivió Irlanda donde la agricultura tuvo un gran impulso”, dijo el empresario agrícola.