Gremios reclaman al Gobierno cumplir con APP del Río y Aeropuerto

En el programa Hora 20 de Caracol Radio, los gremios en Barranquilla reclamaron al Gobierno Nacional cumplir con la APP del Río Magdalena y las obras en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Jorge Segrebre, Presidente de la Junta de Camacol Atlántico, sostuvo que tener buenas obras de modernización en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz no solo beneficiaría a la ciudad sino a la zona norte del país.

“Es triste como está el aeropuerto de Barranquilla, es una vergüenza que en disputas legales no haya habido un director de la ANI que se siente y no defienda a los contratista, creo que la tarea no está bien hecha”, señaló Segebre.

Proponen Comisión Accidental por riesgo de inundaciones en el Atlántico

Por su parte, René Puche, Presidente del Puerto de Barranquilla, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para aprobar el CONFIS y COMPEX que se necesita para la navegabilidad del Río Magdalena.

También hizo un llamado para que sea una realidad la doble calzada Ciénaga - Barranquilla. "Allí se mueve una gran carga en la zona norte del país y es importante está vía para el departamento del Atlántico", dijo.

Por su parte, la gobernadora del Atlántico, señaló que “la APP del Río está enredada, en cuanto al Canal del Dique hay posibilidades, que se haga la obra y que se adjudique el contrato”.