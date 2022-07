Una noche en las entrañas de las redes de explotación de niñas en Medellín

En los temas relacionados con la prostitución y la explotación sexual de menores en Medellín, el debate sigue atrapado en las redes sociales, pese a que la administración de Daniel Quintero respondió a las denuncias que califican a la ciudad como “un burdel a cielo abierto”, con el ofrecimiento del pago de una recompensa de hasta 100 millones de pesos, por información que permita desarticular las bandas que están dedicadas a vender virginidades.

Aunque el tema de la prostitución no es nuevo y, además, no está penalizado, en Medellín se viene denunciando que menores de edad están siendo “secuestradas por días” para ofrecerlas en actividades de explotación sexual no sólo en la ciudad, sino en fincas de recreo en otras subregiones del Departamento.

EL ICBF tiene documentados 17 casos bajo esta modalidad, y en un recorrido hecho por Caracol Radio se pudo comprobar que la situación es mucho más dramática. Cifras oficiales advierten que en lo que va de 2002 se han registrado 131 casos de explotación de menores, incluidas actividades de pornografía infantil, turismo sexual, proxenetismo e inducción a la prostitución.

En Caracol Radio recorrimos varios puntos de la ciudad, incluso bajo nuestro propio riesgo, y lo que vimos es desolador y, en extremo, peligroso. En el centro, cuadras enteras donde decenas de menores deambulan en busca de clientes y hombres armados en cada esquina que controlan el ingreso y la salida de todo el mundo.

En otro sitio, adolescentes pegadas a botellas de pegante y conductores que pagan por minutos para que les satisfagan sus aberraciones sexuales. Jíbaros disfrazados de vendedores ambulantes que ofrecen escopolamina “hecha en casa” para darles a los “clientes VIP” que visitan el Parque Lleras en busca de placeres mundanos. Y, a algunos kilómetros de allí, en el sector de Los Huesos, niñas de escasos 13 y 14 años que cumplen las órdenes de una red de mujeres, según las denuncias, venezolanas, que incluso están dedicadas a la trata de personas con fines sexuales hacia otros países.

Durante todo ese recorrido, que duró más de seis horas, en la única parte que nos encontramos con una patrulla fue en el centro, y no para ayudar a esas niñas, sino para advertirnos que era mejor que nos subiéramos al carro y nos fuéramos, porque ellos no podían garantizarnos la seguridad.

Hablamos con algunas de esas menores en situación de explotación sexual y son estremecedoras sus experiencias de vida. Desde violaciones masivas hasta amenazas de algunos padres para que trabajen en eso y lleven plata a la casa. Una tragedia de la que nadie quiere hablar ni mucho menos ver. Estas son algunas de esas voces de desesperanza.

Una de ellas dijo que "sí, vienen a buscar muchas niñas vírgenes porque digamos que paguen mucho -No- solo por hacer la maldad y ya".

Otra de las menores expresó "aquí se aguanta hambre, frío, hombres que uno no quisiera ni estar con ellos. A veces violación".

Otra reveló que es obligada por su familia "muchas veces es por las necesidades que uno tiene en la casa y lo obligan a uno a venir aquí"

Una menor confesó que fue violada por 8 hombres "a nosotros nos llevaron nos dijeron que nos iban a pagar por adelantado y ya en la casa salieron varios manes con fusil 9 mm y nos empezaron a violar y a pegar. Teníamos que estar con ellos obligatoriamente, nos quitaron la plata, a una amiga le quitaron el celular".

El recorrido demuestra que, aunque en el papel existen rutas de acompañamiento y trabajo sicosocial, la verdad es que el problema ya desbordó la capacidad institucional y las bandas dedicadas a la explotación sexual de menores operan, hay sí, “a cielo abierto” y sin tener que pagar recompensas.