Operativos de control vial se intensifican en Floridablanca

El pasado 17 de julio hubo un operativo de control vial y verificación de antecedentes en los barrios La Cumbre, El Carmen, y Cañaveral. Esto dirigido por la Dirección de Tránsito y Transporte, con apoyo de la Policía Metropolitana.

El comandante operativo de la Dirección de Tránsito de Florida; Fernando Jerez Gómez aseguro que: “La comunidad está pidiendo a grito entero que se hagan operativos. La gente no está respetando las normas de tránsito, no utiliza el chaleco después de las 18 horas, no utilizan el casco.”

Es un llamado para la comunidad a respetar las normas de tránsito y preservar la vida. El operativo dejó 121 comparendos y 40 vehículos inmovilizados.