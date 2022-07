Cinco años del Gran Malecón de Barranquilla

El Gran Malecón celebró cinco años desde su inicio, logrando atraer a la fecha más de 20 millones de visitantes, atraídos por el río Magdalena y las oportunidades de esparcimiento.

El Gran Malecón se ha convertido en un espacio para compartir en familia, con espacios que comprenden desde el parque de mascotas, hasta parques infantiles o zonas gastronómicas como el Caimán del Río, Escenario del Río, Manglares del Río y los diferentes puntos comerciales.



El Distrito destaca el impulso de la reactivación económica a través de la apuesta gastronómica. De los 48 locales, el 50% son de nuevos emprendimientos, logrando un aumento del 92% en puntos comerciales.

Desde su apertura el promedio de ventas de estos comercios es de alrededor de $4.000.000 con un impacto de 330 empleados directos que trabajan diariamente atendiendo a los visitantes.



El Gran Malecón ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, Eurasian Prize International Architecture and Design Awards, Certificado de excelencia de TripAdvisor 2019, Travelers’ Choice 2020, Travelers’ Choice 2021, Best of the Best 2022 de TripAdviso