Ordenaron cárcel a ‘Los Morales’ presuntos extorsionistas en Cartagena

Por petición de un fiscal especializado de la Seccional Bolívar seis personas fueron privadas de la libertad como presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado Los Morales. Los procesados serían responsables de los delitos de desplazamiento forzado, extorsión, hurto calificado agravado, concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio y lesiones personales.

Se trata de Jesús Enrique Vanegas Carillo, alias Barranquilla; Yeisson Manuel Meza González, alías Yeco; Alexis David Díaz Páez, alías El Soldado; Wilber Rodelo Vásquez, alías Bibi; Margarita María Cuavas Regino, alías La Mona y Albenia Morales Martínez, alías Albania.

Labores de policía judicial evidenciaron cómo Los Morales, al parecer, se dedicaban a exigir dinero a residentes del sector conocido como La Bendición de Dios y del barrio Loma Fresca de Cartagena. El material probatorio recaudado puso al descubierto que los procesados exigían el pago de sumas que iban de 10.000 y 20.000 pesos por cada una de las casas o grupos de familiares residentes en dichos lugares para prestarles una supuesta seguridad.

Dichos pagos debían hacerse semanalmente y con ellos, supuestamente, se garantizaba la permanencia de las personas en el sector; además de no atentar contra sus vidas. En desarrollo de las audiencias concentradas fue posible establecer que, ante la negativa frente a las exigencias económicas ilegales, los integrantes de la red criminal, al parecer, ingresaban violentamente a las residencias de las víctimas de donde hurtados bienes y enseres; no sin antes advertirles a las familias que tenían 24 horas para salir del sector, so pena de ser asesinados.

Al parecer, las viviendas que eran desalojadas por la fuerza eran ocupadas por los integrantes de la red; lo mismo sucedía cuando los propietarios no tenían la capacidad de cumplir con las exigencias económicas. Los procesados fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional y del Ejército Nacional el pasado 11 de julio. Ninguno de los capturados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía.

Por determinación del juez todos los presuntos involucrados, deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, excepto Margarita María Cuavas Regino, que lo hará en su lugar de domicilio.