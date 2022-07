Inician proceso de demanda por reclusos muertos en Tuluá

Por el momento se conocen de 10 familias que iniciaron el proceso a través de la firma Legalgrup “iniciamos la representación de estas 10 familias ante la Fiscalía para que se adelante una reparación directa en contra del estado por la responsabilidad administrativa y patrimonial ya que el Inpec debía salvaguardar la vida de sus internos, que se encontraban en el pabellón ocho y en donde evidentemente fallo en esa responsabilidad”, señaló el presidente de la firma Jonathan Velásquez.

Aseguró Velázquez que también se busca conocer la verdad de lo que sucedió al interior del penal “necesitamos claridad sobre las conductas por acción y omisión que puedan ser constitutivas en el delito en este grave hecho que deja 55 personas fallecidas. Hasta el momento no tenemos respuesta por parte del Inpec y ninguna de las entidades, el proceso se encuentra en fase investigativa".

Dijo el abogado de las familias que se está recaudando toda la información correspondiente y será la justicia penal la que defina la responsabilidad de cada uno de los actores y la responsabilidad patrimonial y administrativa.

“Hasta el momento con el material probatorio recaudado se demuestra que evidentemente que hubo una falla por parte del Inpec en este proceso, pues según el informe entregado por la Procuraduría delegada para los derechos Humanos se evidencia que los extintores no se encontraban en adecuadas condiciones de funcionamiento, que la estructura que data del años 72 no contaba con un sistema anti incendios y lo más grave, que las colchonetas que presuntamente fueron incineradas no podían ser inflamables, es decir que las que habían en el penal no cumplían con la normativa técnica que exige el código penitenciario, de tener colchonetas anti flama”, reveló el Abogado Velázquez.

El abogado además dijo que están a la espera de los informes de necropsia, para determinar las causa de muertes de algunos de los internos y aclarar si el inicio de todo fue una riña entre dos capos del patio y si entre los fallecidos hay personas que hayan muerto por heridas de cuchillo o incluso bala, como se especula.