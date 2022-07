La Cumbre epicentro de los atletas de Santander /

Los amantes del atletismo en Santander, se encuentran listos para dar inicio a una de las carreras más importantes del área metropolitana, como lo es la Cronoescalada ‘Trepadores a La Cumbre’, una jornada deportiva lidera por la Alcaldía de Floridablanca, el Instituto para la Recreación y el Deporte - Ideflorida- y la Liga Santandereana de Atletismo.

Este importante evento se realizará el próximo domingo 17 de julio desde las 6:30 a.m. en un trayecto que comprenderá la salida desde la cancha ‘mesitas’ del barrio Bucarica y llegará hasta el tanque de agua del barrio La Cumbre.

Cabe destacar que esta cronoescalada es un evento institucionalizado por el alcalde Miguel Ángel Moreno y hace parte de la historia deportiva del municipio.

La convocatoria para los corredores estará abierta hasta el próximo viernes 15 de julio, a través del link publicado en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Floridablanca e Ideflorida.

Los interesados en participar podrán inscribirse en las categorías:

Recreativa

Máster

Menores

Juvenil

Élite

El presidente de la Liga Santandereana de Atletismo, Juan Gabriel Henao, dijo que este “es un recorrido de tres kilómetros, la gran mayoría con pendiente y donde todas las categorías recibirán premiación y también camiseta de participación para los 250 primeros inscritos”.

Esta competencia además abrirá espacio para que los más pequeños de las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, puedan medir sus capacidades y competir para ganar las medallas que entrega este certamen deportivo.

Cabe destacar que en el 2021 se realizó la primera versión de esta competencia y contó con la participación de 150 deportistas y aficionados.