Alcaldía no ha definido que pasará con datos de Medellín Me Cuida

Desde el primer momento en 2020, cuando la Alcaldía de Medellín pidió que los ciudadanos llenasen una base de datos en la que incluía su lugar de residencia, el tipo de sangre, enfermedades asociadas, para poder movilizarse durante la pandemia del COVID-19 hubo muchos contradictores a esta medida.

La administración municipal la defendió argumentando que de esta manera identificaban mucho más fácil las necesidades de los ciudadanos y eran más efectivos los cercos epidemiológicos.

Dos años después, el gobierno nacional ha dado por terminada la pandemia y aunque la Alcaldía de Medellín se había comprometido con dar de baja a los datos recolectados en pandemia, todavía no define qué va a pasar con esta información.

Expertos en Protección de Datos cuestionan la falta de claridad y los riesgos de que una administración concentre tantos datos personales de los ciudadanos.

“En medio de una emergencia sanitaria recogieron un montón de datos con el propósito de cuidarnos, pero mantenerlos más allá de eso raya en decisiones autoritarias y además significa que el agregar más datos, van a revelar mucho más de ti. Lo que estamos viendo ahorita es que no se resigna con que no todo el mundo quiere dejar sus datos y que está dándole largas a ello, efectivamente es grave porque está recogiendo demasiados datos de las personas”, explicó Carolina Botero, directora de Karisma.

Estas son los recursos que le quedan a quienes no quieren que sus datos sigan haciendo parte de las bases de datos de la administración municipal.

“Lo que pueden hacer es preguntarle a la alcaldía, qué datos tienen sobre ud en el desarrollo de Medellín Me Cuida y ellos tendrán que responder, dirán que los borraron y digamos que lo que podemos hacer es confiar en que lo hayan hecho. Si ellos responden diciendo que todavía los conservan es posible hacer un reclamo ante la alcaldía y hay que agregar datos de notificación y los documentos que tenga de prueba sobre la respuesta inicial. Eso debería bastar para que la Alcaldía borre los datos, si no lo hacen, si no responden, en el término de 10 días hábiles, entonces se puede poner una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio o se puede ir con una tutela a un juez para pedir que se proteja el derecho al Habeas Data” finalizó la experta.

En Caracol Radio buscamos a la alcaldía de Medellín para que aclare la finalidad de mantener los datos de los ciudadanos más allá de la finalización de la emergencia sanitaria en el país y no hemos obtenido respuesta.