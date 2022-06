Hay seguridad en las corridas de toros: Alcalde de Charalá

Serán tres eventos de corrida de toros que se realizarán este domingo, lunes y martes, 3,4,5 de julio, en Charalá, en el centro de ferias y culturales, José Antonio Galán.

Edilson Arenas, alcalde de Charalá, dijo que, este evento tradicional no se cancelará tras lo sucedido en el Espinal, al contrario, garantizó la seguridad del público, y aclaró que, el lugar es construido en concreto y no hay peligro de riesgo.

"Es la feria 69 y siempre ha sido tradicional las corridas taurinas, inicia el viernes con cabalgatas, sábado con eventos culturales, sí se harán, un empresario asume la actividad taurina, es muy diferente a lo ocurrido a lo que sucedió el fin de semana, tenemos una plaza de toros permanente, dos, no va haber estructuras en tablas, no hay ese riesgo de que colapse por el peso de las personas, es una corrida criolla, y musical. Es una estructura en concreto que soporta todos los eventos, no es construcción en madera".

Destacó que en esta programación no se hará el sacrificio del toro y tampoco, habrá acercamiento del animal al público.

"Acá es un toreo pero no está dentro la programación el sacrificio del toro, y tampoco hay toro al público, el toreo va a ser con profesionales".

En este centro de ferias tiene un aforo de 2 mil personas, pero, según el mandatario, solo irán aproximadamente 600.