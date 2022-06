Nombramiento de Álvaro Leiva como canciller facilitara apertura de frontera

El restablecimiento de relaciones con los países vecinos será una prioridad para el nuevo ministro de relaciones exteriores, que fue anunciado por el presidente electo Gustavo Petro, destacan los representantes gremiales en Norte de Santander.

Las primeras reacciones se generaron en los empresarios de la frontera con Venezuela, que tienen una amplia expectativa por el avance de los acercamientos que se proyectan para reconstruir las relaciones con el gobierno de Venezuela y para lograr unos diálogos de paz con el ELN, que tiene una fuerte presencia en el Catatumbo y la línea limítrofe.

Carlos Luna presidente del comité intergremial le dijo a Caracol Radio que, "Creo que tiene todas las condiciones y cualidades para poder representar ese nuevo relacionamiento del presidente electo gustavo Petro con el mundo entero, especialmente en lo que nos incumbe en un eventual proceso de paz y la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con Venezuela, de verdad celebramos y auguramos éxitos al canciller Álvaro Leiva Duran".

Explico que, " es un hombre de estado, no solamente desde el congreso si no desde el poder ejecutivo y tiene un relacionamiento a nivel mundial porque ha sido un luchador y ha recorrido el mundo entero en búsqueda de apoyo a los procesos de paz y a la reconstrucción de la paz en Colombia, es una persona que le da la importancia de lo que viene a nivel regional, no solamente con Venezuela, sino con todos los vecinos, y con el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de Europa también en donde tiene absoluta credibilidad".

Los gremios económicos de Norte de Santander avanzan con sus homólogos venezolanos en acercamientos y preparativos para tener lista toda la parte logística, que permita abrir la frontera una vez se logre un acuerdo entre los dos países.