Iniciaron recorridos de reconocimiento predial en los barrios de Cartagena

Con el objetivo de exponer los avances del proceso de actualización catastral en Cartagena, el alcalde William Dau Chamat y la secretaria de Hacienda, Diana Villalba, recibieron por parte del equipo de GO Catastral y su director, Henry Rodríguez Sosa, el reporte del porcentaje de ejecución en el cual se encuentra el proyecto. La información obtenida tras esta gestión, además de ser el insumo para fijar el avalúo catastral del año 2023, ayudará a mejorar la planeación de las políticas públicas en temas de infraestructura, vivienda y ordenamiento territorial.

Para el Distrito, y en palabras de Dau Chamat, son muy significativos los avances que evidencia el proyecto en su etapa operativa, pues atraviesa un momento decisivo en el cual GO Catastral realiza recorridos de reconocimiento predial para registrar los cambios en las características físicas de los inmuebles.

“En Cartagena es una prioridad identificar los cambios que se han producido durante este largo periodo, desde la última actualización catastral en el año 2014, eso nos permitirá tener un cálculo de los avalúos de los bienes inmuebles de la ciudad e incorporar a la base catastral los predios que no están inscritos. La ciudadanía debe entender que su contribución es necesaria para organizar nuestro territorio e impulsar su desarrollo urbano”, añadió Dau Chamat.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Diana Villalba Vallejo, se refirió a la relevancia de contar con la colaboración de todos los habitantes para que la gestión de GO Catastral se pueda realizar a cabalidad. “A los cartageneros les solicitamos su apoyo para que permitan a los funcionarios de GO Catastral acceder a los barrios y recolectar la información necesaria para establecer la situación real de la ciudad en términos catastrales. No debemos olvidar que el éxito de esta gestión requiere el compromiso de toda la comunidad”, enfatizó Villalba.

¿Cómo va el proceso de actualización catastral?

La gestión de GO Catastral, que inició con un empalme por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (OGAC) de toda la información que reposaba en su base de datos, durante los últimos cuatro meses ha concretado más de 70 encuentros con diferentes actores de la ciudad, como parte de su estrategia de socialización para sensibilizar a la población acerca de lo que se está realizando en el ejercicio de la actualización catastral. Entre ellos se destacan gremios económicos, universidades, el Concejo Distrital, autoridades ambientales y entes de control.

El director de GO Catastral, Henry Rodríguez Sosa, se refirió acerca de la etapa operativa y lo que está por realizarse. “Hemos terminado la fase de pre reconocimiento urbano, que consistió en ubicar los cambios que se han producido en los predios del territorio de acuerdo al último censo realizado. Hoy en día, iniciamos los recorridos de reconocimiento predial, que implican una visita más detallada a los predios donde previamente se identificaron cambios y nuevas construcciones no incorporadas a la información de la propiedad.”, aseguró Rodríguez.

Así se conformó el equipo de GO Catastral

En el presente, el proyecto de actualización catastral está compuesto por 133 personas de distintos perfiles y profesiones, más del 90% de ellos provenientes de la región Caribe. En su paso por GO Catastral, han recibido varios diplomados y entrenamientos como garantía de que el trabajo que se desarrolla sea con la mayor pulcritud y eficiencia en el manejo de las herramientas que exige el catastro multipropósito.