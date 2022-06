“Si Rodolfo gana, celebraremos con una botella de vino” Socorro Oliveros

Socorro Oliveros, esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, dijo que esperarán los resultados finales de las elecciones en casa, con total tranquilidad, con sus hijos, nietos y demás familiares.

“No habrá celebración, si Rodolfo gana la presidencia, no haremos nada especial, no se gastará dinero y lo único que se tomarán será una botella de vino que tiene guardada para tan especial fecha” ratificó.

Aseguró que se mantendrán fieles a las políticas de Rodolfo, de no gastar dinero en celebraciones, por lo tanto, no se va a hacer nada y no se puede cambiar de la noche a la mañana, por la euforia de haber ganado la presidencia, tenemos que seguir siendo los mismos y eso es una promesa que se va a cumplir”.

Ratificó la esposa de Rodolfo Hernández, que tiene un mensaje del Papa que es sagrado y que dice que los colombianos no podemos perder la libertad y la esperanza”.