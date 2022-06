Denuncian nuevo caso de abuso sexual en un colegio de Engativá

El primer caso se conoció el pasado 26 de mayo cuando la Eloina Arias, madre de un menor de 11 años, denunció que en el colegio Manuela Ayala, de la localidad Engativá, su hijo había sido abusado sexualmente y golpeado en uno de los baños de esta institución por unos estudiantes. 21 días después de este hecho se conoció otro caso, pero esta vez contra un menor de 6 años a quien le tocaron sus partes íntimas.

Lea más:

Es por eso que padres de familia están pidiendo respuestas al colegio, a la Secretaria de Educación porque hay pánico para enviar sus hijos al colegio.

"Me han dicho: no envíe a sus hijos, que mire cómo está ese lugar, de verdad estamos muy preocupados y pedimos garantías para enviar a nuestros niños, esto no puede seguir pasando, siento pánico de que a mi hija le hagan algo", dijeron.

Por su parte, la Secretaria de Educación rechazó este acto de violencia e informó que ha activado todos los protocolos para la atención del menor y la familia para llevar el caso ante las autoridades pertinentes.