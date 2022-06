Deberán garantizar el voto de los operadores de la biometría en el Tolima

El Tribunal Superior de Ibagué acogiendo la medida cautelar de una acción de tutela, ordenó a la empresa Disproel y a la Registraduría permitir el derecho al voto a los encargados del sistema de biometría en el Tolima que deseen participar en la Segunda Vuelta Presidencial.

El mecanismo ciudadano fue interpuesto por parte de La Defensoría del Pueblo con el respaldo del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima y la Misión de Observación Electoral.

Se busca que no se repita lo que ocurrió el pasado 29 de mayo en la Primera Vuelta Presidencial en la que los operadores de este sistema que deseaban votar no lograron hacerlo porque no se les entregó el permiso por parte de la empresa a cargo.

“Van a tener que garantizar el derecho al voto a todos los jóvenes que desean hacerlo, en la decisión se ordena vincular a la Procuraduría General de la Nación y a la Alcaldía de Ibagué para demostrar que se había advertido esta situación”, dijo Cristian Martínez, coordinador de la MOE en el departamento.

Se espera que en los próximos días se adopte una decisión de fondo en la que se ordenen acoger las medidas necesarias para que ningún ciudadano que preste sus servicios en la jornada electoral se quede sin ejercer su derecho al voto.