Denuncian más estafas de vivienda por miembros de constructora

Son alrededor de 230 personas que también resultaron estafadas con proyectos de vivienda en Ruitoque Bajo, en Floridablanca, específicamente con el conjunto Juan David Dos.



En este proyecto se ofrecía un lote de 77 metros y las víctimas pagaron más de 50 millones de pesos que nunca fueron devueltos.



Doris Villabona, una de las afectadas, contó a Caracol Radio que la constructora Procosan se escudó en no entregar la obra porque debían ampliar el lote y los compradores debían invertir más, ya que nunca les otorgaron el permiso de construir como zona urbana.

Es decir, que los miembros de Procosan no solo estafaron en dos proyectos de vivienda si no en una tercera y cuarta obra, y por esos últimos la Fiscalía no les ha invitado delitos.



De esta empresa, cinco personas están en la cárcel y una más en prisión domiciliaria por estafar.