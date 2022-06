Personero de Pamplona denuncia amenazas contra su vida

Graves amenazas en su contra y las de su familia denunció el personero del municipio de Pamplona, David Bernal.

En diálogo con Caracol Radio el funcionario advirtió que el ejercicio de su cargo desde el ministerio público con relación al trabajo realizado alrededor de los problemas que está generando en su localidad el efecto migratorio habría provocado esta situación.

"Hemos podido observar y alertar como detrás de esta situación se están generando fenómenos como explotación sexual, trata de personas, trabajo infantil, tráfico de personas entre otras situaciones donde estaría identificado un grupo ilegal al que las autoridades le han venido propinando golpes certeros por parte de las autoridades", dijo el funcionario.

Reveló que a su despacho han llegado personas intimidándolo, generando manifestaciones agresivas contra él y su familia y además cuestionando el papel que viene desarrollando frente a esa grave situación que habría generado el riesgo en su oficio.

Indicó además que "la policía nacional me viene brindando acompañamiento a través del cuadrante y me está generando una acción preventiva. Pero por ahora no tengo un esquema de protección que me garantice mi labor y el cuidado de mi familia".

El representante del ministerio público se mostró muy preocupado y desconcertado frente a lo que viene ocurriendo en ese municipio de Norte de Santander.