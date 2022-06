Municipio busca autorización para adelantar actualización catastral

El proyecto busca autorizar la incorporación de recursos para financiar las diferentes actividades para realizar el catastro multipropósito, que busca actualizar el inventario de inmuebles de casas y lotes en la ciudad.

El objetivo es aumentar el recaudo del tributo del impuesto predial actualizando 25 mil predios, que según los registros han sufrido algún cambio en los últimos años.

Gabriel Gómez subsecretario de Catastro municipal dijo a Caracol Radio que, “se van a hacer unas visitas casa a casa para revisar de primera mano de parte de la oficina de la gestión catastral esos cambios que ha tenido cambios a través del tiempo la ciudad en tema inmobiliario para saber lo que tenemos y cuánto vale la ciudad”.

Añadió que, “al día de hoy tenemos 234 mil predios registrados en la base de datos catastral”.

Lea además: Concejales con interrogantes sobre proyecto de catastro multipropósito

Explicó que, “lo que buscamos es registrar predios que desde hace muchos años o desde su conformación no han pagado ningún tributo, los que siguen figurando como lote, el bolsillo no se va a ver significativamente afectado en los predios que año a año han venido pagando sus tributos, lo que se busca es que esos 25 mil predios que no están registrados en la base catastral, registrarlos que en el 2023 y 2024 empiecen a tributar equitativamente en la ciudad de Cúcuta”.

Ahora en manos de la corporación concejo de Cúcuta queda el estudio y debate del proyecto de acuerdo.