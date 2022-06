Bogotá en el escalafón de las ciudades con más drogas analizadas en el 2021

En Caracol Investiga, vamos a conocer el informe del proyecto Échele Cabeza, de la Corporación Acción Técnica Social, que revela que Bogotá fue la ciudad donde más se analizaron nuevas sustancias psicoactivas en 2021, año cuando las fiestas y los eventos masivos se reactivaron.

Es importante resaltar que este proyecto tiene como objetivo, generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, orientado a promover y fortalecer la capacidad de decisión, especialmente en la población joven vulnerable y no vulnerable frente al consumo.

Dicho esto, presentaron este informe en donde compararon el año 2019 con el 2021, en donde indicaron que el año pasado analizaron o testearon 2.868 sustancias, de las cuales más de 2 mil solo fueron en Bogotá, hubo incremento del 20% respecto al 2019, cuando se analizaron 2.293.

"En lo que respecta al impacto, logramos que 2.339 personas recibieron asesoría en prevención de riesgos y daños de manera directa, es decir fueron las personas que se acercaron a analizar sus sustancias. El 77% fueron hombres y el 23% mujeres y logramos impactar de manera indirecta 7.365 personas quienes de alguna manera recibieron la información" Natalia Alarcón, del proyecto Échele cabeza.

Así mismo señaló que de las 2.868 personas, 1.754 previnieron algún tipo de intoxicación, porque tenían sustancias adulteradas y también los previnieron de sustancias desconocidas.

"Decimos sustancia desconocida porque para saber nosotros qué sustancia es, deben existir unos patrones, debe ser una sustancia caracterizada y usualemnte que sea una sustancia que ya está en la listas de de prohibición de las Naciones Unidas", dijo Julian quintero, director de la corporación acción técnica social.

Añadió.

"Y una sustancia para que sea prohibida en la lista de las Naciones Unidas puede tardar hasta dos años desde que se la inventa en un laboratorio, en un sótano en Europa hasta cuando llega a la comisión de estupefacientes para ser prohibida, en ese lapso de tiempo la sustancia está circulando sin que esté en las bibliotecas de investigación, sin que tengamos patrones, sin que sepamos que es claramente, por eso cuando decimos que es una sustancia desconocida es una sustancia que puede ser una variación de la molécula original ", dijo.

Pero hay una sustancia en específico que ha llevado a hacer investigaciones y parece que tiene en jaque hasta a los propios analistas, porque cada día tiene algo nuevo y se trata del Tussi o llamado polvo rosado, que es un cóctel psicoactivo, pues tiene varias sustancias en una sola.

"756 personas fueron informadas sobre los posibles riesgos de algunos de los cócteles presentados y el 21% de los cócteles varians sus componentes. Se lograban encontrará entre nexus, opioides, ketamina, los opioides pueden ser legales o ilegales... seguimos en ese análisis sobre la variabilidad de esta sustancia, sobre las diferentes mezclas y el altísimos riesgo que esto implica sobre todo cuando es mezclado por otras sustancia como el alcohol y en el tema del desconocimiento", aseguro Julian Quintero.

Sobre esto precisamente hablamos con algunos jóvenes que consumen este tipo de sustancia y aunque no han tenido malas experiencias con esta sustancia, no se confían y saben los riesgos.

"Solo lo hago en fiestas de electrónica, me lleva a un viaje muy chevere, lleno de experiencias, sé que es una sustancia un poco fuerte pero me gusta consumirlas en las rumbas y eventos masivos, pero todo a su medida... a mi me eleva y me pone muy eufórico", dijeron.

Señalan desde el programa que es importante tener precaución con esta sustancia, pues tiene bastantes riesgos para la salud física y mental de los jóvenes. En su informe señalan que el 50% de las personas que lo consumen, lo hacen 1 vez al mes o 1 vez cada 3 meses, pero un 10% lo está haciendo más de una vez en la semana, por eso dan algunas recomendaciones.

"No todos los cuerpos son iguales entonces la dosificación entre uno y otro va hacer totalmente diferentes, todo tiene que ver con la predisposición que tengas con la sustancia, también como estas tú con tu salud mental y tú preparación física, la alimentación antes del evento, si comiste mucho entonces se demorara un poco más, si no comiste te vas a maluquiar, si bebestite alcohol o si solo tomaste agua, todo esto dependerá de cómo vives la experiencia", dijeron.

Échele cabeza tiene un dispositivo base comunitario ubicado en Teusaquillo y atienden todos los viernes 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en la calle 43 #18ª10 y en el bar Kapput viernes y sábado de 9 pm a 2 am.