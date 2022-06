Rodolfo Hernández se retractó sobre lo que dijo de Héctor Mantilla

En Instagram, el ingeniero y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, por fin se retractó con las palabras que había dicho en el 2020 en contra del ex alcalde, Héctor Mantilla, señalándolo de corrupto.

En su pronunciamiento, dijo que nadie está por encima de la ley, y él como ciudadano no puede condenar con sus palabras al no existir algo judicial en contra el ex mandatario de la ciudad.

Pidió disculpas a quien no se siente representado por la forma de manifestar su pensar y hablar.

"Como hombre respetuoso de la ley, me permito cumplir el fallo de tutela en primera instancia, promovida por Héctor Mantilla. El 19 de marzo del 2020, un juez me ordenó retractarme sobre lo que dije en mis redes".

Finalmente, garantizó que no volverá a hacer manifestaciones de este tipo si no exisite una condena.

Aclaró que los videos por los que Héctor Mantilla se sintió injuriado fueron eliminados de sus redes.