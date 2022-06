Estamos aferrados a un milagro: familiares de mineros

Aferrados a un milagro así permanecen los familiares de los catorce mineros que se encuentran esperando noticias de sus seres queridos después de 72 horas de permanecer atrapados en el socavón de una mina ubicada en el municipio de El Zulia.

Apostados en piedras y al lado de una quebrada en medio de inclementes temperaturas el tiempo se ha vuelto su principal enemigo en medio de la incertidumbre por saber que ha pasado con ellos luego de la emergencia en el establecimiento.

"De aquí no me voy hasta no sacar a mi esposo, tengo una corazonada de esperanza que me dice que él esta con vida, y eso esperamos todos volver a tenerlos con nosotros y que pase esta pesadilla, esperamos con fe ese momento", dijo una de las madres de los trabajadores.

Otra, una hermana de uno de los mineros dijo a Caracol Radio "cada minuto que pasa es un drama para nosotros, esta espera es muy larga, no sabemos porque no nos dicen nada, la verdad, acá nadie ha sido claro y esta situación nos está matando en vida".

Los padres de los trabajadores también han hablado para advertir que "llevamos tres días, desde el lunes no nos hemos movido y no sabemos porque no aparece el dueño de la mina, acá tienen al administrador, pero tampoco es mucho lo que se sabe de esta triste noticia".

A medida que pasan las horas, la ansiedad y tristeza se apodera de ellos, se refleja en su rostro, la impotencia de ver pasar equipos de salvamento en completo silencio y sin respuestas muy claras sobre lo que puedo pasar con ellos después de la explosión que hoy los tiene sin noticias de ellos...