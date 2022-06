Vicario de la Arquidiócesis Cali niega haber abusado sexualmente de un menor

A su llegada al país, el padre Dagoberto Cárdenas, vicario de la arquidiócesis de Cali, respondió a los señalamientos públicos que a través de un medio digital lo implica en el abuso de un menor de edad durante las jornadas de protesta del paro nacional del año pasado.

De acuerdo con el padre Dagoberto son 61 señalamientos que ha hecho el portal Vorágine, medio de comunicación digital que en una de sus publicaciones señaló que Monseñor Darío De Jesús Monsalve, lo había sacado del país para huir de la justicia y protegerlo.





El vicario para el servicio del desarrollo humano integral señaló que estos señalamientos son falsos y está dañando su buen nombre "como creyente y sacerdote, repudio por completo todo acto y toda tolerancia con el abuso o violencia física, psicológica y mucho menos sexual", dijo Cárdenas.

EL padre rechazó las acusaciones y pidió que se hagan las denuncias ante las entidades judiciales o eclesiásticas “No he cometido ningún acto impropio, abuso sexual, ni mucho menos violación a persona mayor o menor de edad o personas vulnerable como se señala. Una vez regresé, libremente me presenté a las oficinas de la Arquidiócesis y a la delegación de protección de menores y personas vulnerables para ponerme a disposición de las autoridades civiles y eclesiásticas, de manera que se adelante la investigación respectiva”, revelo el padre Cárdenas.