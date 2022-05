Gigantesca piedra amenaza con causar tragedia en Bello

Una piedra de 240 toneladas que se encuentra anclada en medio de varias viviendas de la vereda los Espejos de Bello amenaza con desprenderse y caer sobre ellas. Según los vecinos, tiene una altura de 5 metros y lo que más preocupa es que ya se desestabilizó y cedió.

La administración municipal confirmó que se ordenó la evacuación de seis viviendas que están cerca a la piedra, pero lo que más ha generado preocupación entre los vecinos es que son ellos mismos quienes buscaron un espacio en un colegio que fue acondicionado como albergue "en un colegio nos cedieron el espacio para que podamos dormir la tres familias, compuesta por 4 personas cada una".

Uno de ellos habló con angustia del panorama en la zona "no tenemos agua potable , es que no tenemos servicios públicos. Hemos hecho peticiones a través de la Junta de Acción Comunal y no solucionan nada".

Wber Zapata Lopera, secretario de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Bello confirmó que "hemos identificado 19 familias, las cuales 6 de ellas deben tener evacuación definitiva y así evitar un riesgo mayor". El funcionario aseguró que continúan comprometidos con la evaluación del terreno y se está buscando la manera de evaluar si se puede usar algún método para extraer la piedra.