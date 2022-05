Políticos de Córdoba anuncian que votarán por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta

Varios dirigentes políticos de Córdoba anunciaron que votarán por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial.

Tras la derrota de Federico Gutiérrez, son varios los políticos tradicionales del departamento que ya tienen definido su apoyo para las elecciones del 19 de junio.

El representante a la Cámara Erasmo Zuleta Bechara y la representante electa Saray Robayo, ambos del Clan Bechara, anunciaron a través de su cuenta de Twitter que respaldarán al ingeniero Rodolfo Hernández.

“Por Colombia, por la democracia y las libertades, en este segundo tiempo apoyaré al Ingeniero Rodolfo Hernández. El cambio es con el Ingeniero Hernández”, trinó Zuleta Bechara.

Lea también: Exitosa jornada de elecciones presidenciales en Montería

Consultado por Caracol Radio, Zuleta Bechara dijo que su decisión es personal, pero que su respaldo será ratificado el día de mañana, tras una reunión de la bancada del Partido de la U.

Saray Robayo tuiteó: “Nuestra patria anhela el cambio, por eso en segunda vuelta presidencial, mi voto es para el ingeniero Rodolfo Hernández. Por una Colombia próspera y unida”.

Por otra parte, la senadora Ruby Chagui, del Centro Democrático, felicitó a Rodolfo Hernández por su gran resultado. Y dijo que Colombia no puede perder la democracia ni la libertad. La senadora remarcó que el país necesita un cambio que no sea un salto al vacío y que no ponga en riesgo las instituciones.