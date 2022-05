Taxistas y estudiantes de la U. Distrital protagonizaron manifestaciones en Bogotá

En la tarde del 24 de mayo en Bogotá alrededor de 50 estudiantes de la Universidad Distrital realizaron un plantón en inmediaciones a la sede La Macarena en la Avenida Circunvalar con Calle 28.

De acuerdo con Alex Montoya, líder estudiantil, están sin agua desde hace varias semanas, además, se están presentando situaciones de hacinamiento en los salones de clase.

“Estamos en hacinamiento porque metieron nuevas carreras como Biología, Química y Física, entonces en estos momentos no hay ni salones ni profesores para una materia que es necesaria. Además, la bomba de agua no les llega a los baños, y no los podemos ni utilizar” señaló Montoya.

Cabe resaltar que sobre las cuatro de la tarde llegó una tanqueta y comenzaron los enfrentamientos entre uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y algunos estudiantes. Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos.

Entretanto, desde altas horas de la mañana el gremio de taxistas realizó una caravana con más de 70 vehículos por las principales vías de la capital exigiendo mejores condiciones de seguridad.

En diálogo con Caracol Radio, Edilson Rodríguez, vocero de taxis Chitaraque, señaló que “nos están matando, cada día hay cinco o seis atracos. Hay 6 compañeros muertos en este año y nadie responde. Se desapareció un compañero y es la hora que no aparece.

Frente a esta situación, los conductores y el secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto se reunieron para tomar medidas frente a esta situación.