Dau me condenó sin conocerme: concejal Gloria Estrada

En su llegada a las instalaciones del Concejo de Cartagena tras quedar en libertad, la cabildante del Partido Liberal, Gloria Estrada, se refirió a las declaraciones del alcalde William Dau, quien la tildó de "narcopresidenta" después de su captura durante un confuso procedimiento policial en el que encontraron un kilo de cocaína.

La concejala señaló que el mandatario siempre la condenó a ella y a su familia sin conocerlos. Estrada agregó que no espera nada del mandatario por sus continuos ataques dirigidos a la corporación edilicia.

"El alcalde William Dau ataca a los concejales todo el tiempo, me ha condenado, me ha triturado a mí, a mis hijos, a mi familia sin ni siquiera conocernos. Del alcalde no espero nada", dijo la cabildante en diálogo con Caracol Radio.

Estrada le envío un mensaje a las personas que la atacaron mientras era procesada. "Le pido a Dios que sabe mi corazón y que simplemente la justicia se haga y se realice", dijo.