Por derrumbes, continúan los trabajos en la Curva de la Virgen de Norcasia, Caldas

Desde la Alcaldía del municipio de Norcasia, Caldas, han indicado que, se sigue trabajando con la maquinaria amarilla de la región, más el apoyo de la Gobernación de Caldas, en la Curva de la Virgen, sector del Kilómetro 40.

Recordaron a la comunidad en general que gracias a las gestiones del mandatario de los norcaseños, José Yonatan Manrique Garzón, desde Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, realizan la estabilización del derrumbe en la mencionada zona.

Así mismo, advirtieron sobre los horarios de cierre que se tienen en el lugar, los cuales son:

De Lunes a Sábado de

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

9:30 a.m. a 12:00 p.m.

1:00 p.m. a 3:00 p.m.

3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Solicitaron a la comunidad, reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro y demás canales de comunicación para evitar tragedias.

Le puede interesar: En Pensilvania, Caldas, prohíben cargue y descargue por Exposiciones Equinas

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.