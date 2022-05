"Ese es el resultado del trabajo": Rodolfo Hernández sobre encuestas

Desde Cartagena, Rodolfo Hernández se refirió a sus buenos resultados en las últimas encuestas de cara a las elecciones de primera vuelta el próximo 29 de mayo. El candidato presidencial calificó estos resultados como una “emoción” de los colombianos que incrementó desde hace dos semanas.

“Hace más o menos dos semanas se disparó lo que yo llamo la emoción que en términos filosóficos se llama el imperativo categórico kantiano ¿qué es eso? Es la emoción que están sintiendo los colombianos que Rodolfo en el ramillete de candidatos es el único que es capaz de parar de una vez por todas todos estos políticos ladrones que tienen secuestrado a Colombia y jodiendo a los más pobres. Eso es lo que está pasando hoy desde hace más de 20 días, este fervor no hay nadie quien lo pare”, expresó.

Hernández resaltó que su alza en las encuestas es resultado de un trabajo que arrancó el año anterior cuando decidió dirigirse a la Registraduría Nacional del Estado Civil para iniciar el proceso de recolección de firmas.

De igual forma el candidato presidencial confirmó que se reunió en la capital bolivarense con Ingrid Betancourt para estudiar una posible alianza.

“Tengo que escuchar a todo el mundo. Ingrid me llamó me dijo que ella quería hablar conmigo, desayunamos en el hotel Santa Clara. Yo recibo apoyo de todo el que quiera pero no cambiamos el discurso, no podemos despreciar a ningún colombiano. Ella dijo que iba a estudiar que tenía que consultarlo con el partido”, dijo.