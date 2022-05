En Bogotá, los habitantes del barrio Policarpa no tienen agua desde hace un mes

Caracol Radio conoció las denuncias de los habitantes del barrio Policarpa, de la localidad Antonio Nariño al sur de la capital, que aseguran no contar con el servicio de agua desde hace más de un mes, debido a que sus tuberías y redes de acueducto fueron construidas por los mismos vecinos desde hace cerca de 60 años.

“Nuestros padres construyeron esta tubería de asbesto para la fundación del barrio y lo que pasa ahora es que no tenemos para cocinar, no tenemos para lavar la ropa, no tenemos para hacer nuestro aseo. Estamos en una emergencia y la verdad con este desespero estamos pensando en hacer protesta en la vía.” señaló un vecino del sector.

De acuerdo con los habitantes, en el barrio se paga una cuota fija por el servicio del agua, sin embargo, están dispuestos a que el Acueducto les instale contadores siempre y cuando les arreglen la tubería.

“Estuvimos en una junta precisamente ayer, pero nos dicen que no se puede autorizar nada porque la gerencia no está presente en las reuniones, necesitamos que nos atiendan las denuncias porque en este momento no nos llega el agua a ninguna de las casas” señaló Edilma Romero una líder local.

A este llamado de la comunidad se le suma el de la Concejal por el partido de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, quien ha estado apoyando las peticiones ante el Distrito.

“Se necesita que se revisen las válvulas porque hay más o menos dos cuadras a las que no les llega el agua por la baja presión. Por otro lado, es necesario que haya una modificación estructural de todo el sistema de acueducto y alcantarillado del barrio” señaló el cabildante.

En Caracol Radio pusimos en conocimiento la situación con el Acueducto de Bogotá debido a que son tres manzanas de más de 1000 habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en la capital del país.