"Marica los amo": polémico discurso de la Sec de gobierno hacia alcalde (E)

La primera reunión estuvo marcada por la tensión. A la sala donde habitualmente se citan los consejos de gobierno llegó el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo y el gabinete de Quintero que vestía camisetas blancas con su rostro. María Camila Villamizar, la polémica Secretaría de Gobierno tomó el micrófono y le dijo: "usted representa un partido porque viene delegado por el presidente, qué es el presidente del Centro Democrático".

La funcionaria arremetió contra el alcalde (E) y se mostró conmovida "esta es la representación de Daniel Quintero, de lo que tanto nos han criticado, de lo que nos han querido arrebatar, de lo que el partido que usted representa perdió, qué la democracia y la ciudadanía le dijo no. Nosotros queremos más y queremos un cambio ¡Daniel se queda!".

Juan Camilo Restrepo intentaba defenderse y llamar a la calma "no pero perdóneme, doctora María Camila. Yo he mantenido las maneras, yo no represento ningún partido político, que le quede claro". Pero ella, a pocos centímetros de su distancia y mirándolo a los ojos le decía "entonces el partido que representa el presidente que lo trajo a usted a Medellín a usurpar lo que la democracia nos dió". Segundos después dijo "querían tener por las malas lo que perdieron en democracia y eso es lo que usted representa, quieren recuperar por las malas lo que perdieron en democracia".

Al finalizar, la funcionaria terminó con la expresión "gabinete, Gracias, los amo, marica los amo".

Minutos después, el alcalde que sustituyó de manera provisional a Quintero le dijo al gabinete "no hay nada personal, ni prevención, los escuché atentamente, respetuoso por lo que representa este gabinete en la ciudad de manera que tienen mi teléfono, voy a estar en contacto con ustedes".

Y dejó claro que continuará trabajando por la ciudad aunque el panorama sea adverso ".