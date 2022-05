Líder comunal de Puerto Guzmán se encuentra desaparecido y su padre fue asesinado

No paran los hechos de violencia en el departamento del Putumayo, situación que prende las alarmas entre las autoridades y provoca temor al interior de las comunidades, en medio de la lucha de poder del territorio entre grupos armados al margen de la ley.



El nuevo crimen, según la Red de Derechos Humanos del Putumayo, se habría presentado éste martes en el municipio de Puerto Guzmán, Vereda el Pajuil, al ser asesinado un hombre, y su hijo presidente de junta de acción comunal presuntamente secuestrado.



La víctima fue identificada como Adin José Cerquera Huaca, mientras su progenitor como Jhon Fredy Cerquera, líder comunal de la vereda desaparecido, al ser sacado de la zona por hombres armados, desconociendo hasta el momento su paradero. Existe temor que también haya sido asesinado.



Los nuevos hechos de violencia se conocieron mediante un comunicado de la red de Derechos Humanos del Putumayo, denunciando que un grupo armado al parecer reunió a la comunidad y asesinó a algunas personas.



Este sería el cuarto hecho de violencia que estaría asociado a la lucha económica que se vive en el territorio entre grupos armados al margen de la ley.



Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado frente al particular, pero las primeras hipótesis apuntan que el crimen estaría relacionado con la disputa entre las estructuras armadas ilegales frente Carolina Ramírez y los comandos de Frontera.