Podrán pagar facturas del predial con fechas posteriores al tercer bimestre del año

La Secretaría de Hacienda de Manizales, indicó que, a través de un convenio entre y el Banco BBVA, ahora los contribuyentes del Impuesto Predial pueden realizar el pago de esta obligación en los diferentes puntos de Susuerte y SuperGIROS.

John Alexander Álzate Quiceno, líder de ese despacho, manifestó que se podrá cancelar únicamente facturas a partir del tercer bimestre del año 2022.

Añadió que, los contribuyentes deben verificar que su factura no esté vencida, esto debido a que el pago del Predial en estos puntos podrá realizarse únicamente con las facturas del tercer bimestre (mayo y junio) en adelante y en efectivo.

Además explicó que, los contribuyentes podrán seguir reclamando y pagando sus facturas en los demás puntos autorizados, como las Oficinas Móviles, ubicadas en los centros comerciales Sancancio, Mallplaza, Cable Plaza, Fundadores y Parque Caldas.

Fue claro en decir el señor Alzate que, en estos lugares puede reclamar y pagar sus obligaciones tributarias, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Allí se pueden realizar los pagos únicamente con tarjetas crédito o débito.

Así mismo, podrán realizar sus trámites en la Unidad de Rentas de la Alcaldía de Manizales, de lunes a jueves, en el horario de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Los viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. En este punto se paga únicamente con tarjeta crédito y débito.

