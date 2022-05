Cerrada la vía Barrancabermeja-Puerto Wilches

Se presenta un bloqueo por parte de las comunidades en la vía que comunica a Barrancabermeja con el perímetro Urbano de Puerto Wilches.

El bloqueo lo realizan los estudiantes del corregimiento El Pedral, donde los jóvenes impiden el paso de carros y motocicletas por el Puente por el incumplimiento de la alcaldía de Puerto Wilches, en el arreglo y mantenimiento del colegio, el cual presenta deterioro en todas sus estructuras.

Noticias de Santander:

Expresan los estudiantes, que el colegio no tiene energía, no poseen equipos de computación y piden la renuncia del rector, ya que el que se encuentra en este momento no da solución a los problemas

Los jóvenes no permiten la movilidad de vehículos por el puente sobre el río Sogamoso.