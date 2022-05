“Nuevamente nos dejaron sin PAE”: Profesores de Malambo, Atlántico

Los profesores del municipio de Malambo denunciaron que la ración del PAE en esta población otra vez se vio interrumpida.

“El PAE tiene que cumplir un efecto y es la nutrición de nuestros estudiantes que van a las instituciones educativas, pero bueno, tal parece que aquí no les importa que el niño se esté o no alimentándose. Esperábamos que cumplieran y no lo hicieron, y la verdad que es triste que en Malambo y también en diferentes municipios del Atlántico esté la misma situación, en la espera de alimentos. Nuevamente nos dejaron sin PAE”, manifestó una docente del municipio.

Un llamado hacen los profesores en esta población al operador del PAE, Unión Temporal Nuevo Oriente, para que mejore la calidad del servicio.

Hay que mencionar que el pasado jueves 28 de abril un equipo de supervisión del PAE, en Malambo, detectó que unos lácteos se encontraban dañados.

Esta situación se registró en seis colegios del municipio luego de una revisión en la que se determinó que el lote en cuestión, aunque tenía fecha de vencimiento vigente, se había afectado en su calidad.

Ante esta situación, la Alcaldía de Malambo, a través de la Secretaría de Educación, confirmó que los lácteos que hacían parte de las meriendas del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que reciben las Instituciones Educativas Oficiales del municipio fueron reemplazados para garantizar la calidad de los alimentos a los menores.