En Bogotá el alcalde Quintero entregará datos de las amenazas contra Petro

El alcalde de Medellín entregó nuevos detalles de la supuesta amenaza de atentado contra el candidato presidencial Gustavo Petro en Antioquia, información que inicialmente había emitido mediante su cuenta de twitter.

Ahora asegura que el supuesto finquero antioqueño involucrado habría sido cercano a los grupos de paramilitares y que ya recibió el informe de una fuente confidencial de la cual cree completamente y quien le amplió la información sobre esta amenaza y que se comprometió a entregarle las mismas pruebas a la familia del candidato. El alcalde también dijo que ya acordó un encuentro con la Fiscalía.

Lea también:

“Debido a que es una información muy delicada ya me contacté con la fiscalía general, el día jueves en Bogotá voy a estar rindiendo informe sobre la información que tengo al respecto. La persona que me dio la información no tiene razones para mentir, es una persona que uno podría decir que tiene información privilegiada y que está hablando con la verdad”, aseveró el alcalde Quintero.

El alcalde también le solicitó a las autoridades proteger a todos los candidatos y a no desestimar ninguna información sobre presuntas amenazas contra cualquier candidato porque Colombia está en un nivel muy alto de tensión.