Alcalde de Medellín fue abucheado en el concierto de Maluma

El mundo del espectáculo habla hoy del exitoso concierto "Medallo en el mapa". Maluma llenó el estadio Atanasio Girardot con un imponente montaje logístico y con el show celebró sus primeros 10 años de carrera musical. Pero en medio de la euforia, hubo tensión: desde los palcos se escuchó la expresión -fuera, fuera- y el mensaje era dirigido hacia el alcalde de Medellín Daniel Quintero quien fue abucheado cuando llegó a disfrutar del concierto.

En un video se observa como uno de los asistentes le lanzó agua por la espalda, otro le hizo señales obscenas con sus manos y otro, a pesar del esquema de seguridad que intentaba protegerlo, le agarró su cabeza. Todas las expresiones, al parecer, obedecieron al desacuerdo por su presencia en el show.

Una de las asistentes denunció que, al parecer, el mandatario la increpó durante el concierto "me parece increíble que el señor ayer haya ido hasta donde nosotros estábamos. Se acerca decirnos -ustedes están acá por mí- a lo que no respondimos de la mejor manera, pero después vuelve y se acerca ¿a querer qué? a buscar problema. Nos tocó decirle que por favor que se fuera y él nos dijo que -con respeto- y nosotros de verdad le dijimos que sí, que con respeto le estamos diciendo que se vaya porque no es de nuestro agrado".

A través de Twitter, el mandatario dijo que "es cierto, mientras hacia un recorrido desde 2 palcos fueron agresivos, lanzaron agua y me tocaron la cara. Respondí con respeto y comprensión por su nivel del alcoholismo y por entender que un Alcalde de cambio ofende a los que se creían los mandamases de la ciudad".