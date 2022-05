"Yo gritaba Dios mío no te la lleves": abuela de bebé que murió en Galapa

Se conocen más detalles del caso que tiene conmocionado al Atlántico, por la muerte de una bebé de tres meses de nacida con aparentes señales de agresión física y sexual.

Rosiris Hernández, abuela de la menor contó que su hija, madre de la menor, conoció a su pareja en un restaurante, no llevaban mucho tiempo de conocerse ni de estar viviendo juntos en el barrio Mundo Feliz, de Galapa, donde ocurrió el caso.

La mujer señaló que el episodio sucedió cuando este joven, señalado de agredir y abusar sexualmente de la bebé, se quedó solo con la pequeña y que cuando Rosiris llegó a ver qué era lo que había pasado, se percató que la menor estaba muy mal y por lo que de inmediato la trasladó al centro asistencial.

"Que la niña se sentía malita, que estaba disgustadita durmiendo. Yo en el momento no estaba y venía llegando y la vecina cuando me la entrega me dice que estaba muerta. En el desespero yo gritaba Dios mío no te la lleves y me fui al hospital y esperaba que me dijeran que estaba privada pero me dijeron fue que estaba muerta hace media hora", relató a este medio la abuela de la bebé.

Del joven se supo que aún se encuentra en la URI de la Fiscalía esperando ser judicialización. Durante la mañana de este lunes, el cuerpo de la bebé será entregado a su familia en Medicina Legal.

Rosiris Hernández espera que este caso no quede impune, por eso le pide a las autoridades que al señalado de cometer este hecho le caiga todo el peso de la ley.