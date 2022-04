Reparos a continuidad del gerente AMC

En medio de la polémica suscitada por la permanencia en el cargo del gerente del área metropolitana de Cúcuta Miguel Peñaranda, la junta directiva ratificó al mismo.

El alcalde de la ciudad Jairo Yáñez facultado para tomar la decisión respaldó al funcionario junto a los integrantes del área metropolitana, seis mandatarios en total.

En medio de la situación, en redes sociales ex funcionarios, dirigentes políticos, líderes comunales y la ciudadanía ha cuestionado el papel del mandatario local quien reza en sus principios de ética, transparencia y moralidad.

Uno de los más críticos han sido su ex secretario de educación Arturo Charria ex secretario de educación de Cúcuta, quien en su cuenta de Twitter dijo "no renuncia y sale fortalecido. Solo les faltó poner en el comunicado que le subían el sueldo. Mal por todos los abajo firmantes, que ninguno vuelva hablar de ejemplo y moral".

El ex secretario de gobierno Francisco Cuadros también en su cuenta de Twitter dijo "manejar borracho no es una falta leve, es muy grave, el vehículo se convierte en un arma de puede afectar vidas. Las sanciones sociales y las decisiones públicas se convierten en una necesidad como medidas ejemplarizantes, mensajes claros de tolerancia cero a estos comportamientos".

Lea también: Médicos en desacuerdo por retiro del tapabocas

En redes sociales los ciudadanos advirtieron su rechazó a la actitud del gobernante, algunos como @jsdominguezm dijo "el alcalde aplicó el perdón social", otro como @juanpcohen escribió "buenos días #Cucuta ciudad donde manejar borracho siendo funcionario público tiene #PerdónSocial inmediato".