Mujer enfurecida le quemó la casa a su expareja

Los hechos ocurrieron en el asentamiento humano Miradores del Lago en Barrancabermeja, Santander, en donde después de sostener una discusión, una mujer decidió prenderle fuego a la humilde vivienda de su excompañero sentimental.

Darwin Flórez, la víctima, aseguró que la mujer, que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol lo golpeó varias veces y que minutos después ingresó a la vivienda para incendiar la cama y los muebles.

"Yo les decía a los Policías que se la llevaran al CAI porque ella estaba muy borracha, yo me fui y como a los 10 minutos me llamó a un vecino diciéndome que me devolviera porque mi casa estaba en llamas. Ella entró con un palo, regaría gasolina, prendería los colchones, yo tenía una casa muy humilde pero la guerrié para tener mi techo", dijo Flórez.

Vecinos de la víctima iniciaron una jornada de donación de enseres y elementos de construcción para que el hombre pueda elaborar nuevamente su vivienda.

Entre tanto, la mujer fue capturada pero aparentemente habría quedado en libertad, después de los hechos ocurridos en medio de una discusión.