Familiares rechazan versión de la Fiscalia sobre muerte de Freddy Rincón

¿Qué está pidiendo la familia de Freddy Rincon?

Que el caso lo asuma otro fiscal distinto al que está llevando la investigación pues considera que hay personas interesadas en tergiversar la realidad de los hechos, Teresa Rincón Hermana de Freddy señala que no hay claridad sobre lo que realmente sucedió:

“Sinceramente no se el fiscal como hizo esa investigación ni como la está haciendo, porque si el se enfoca en los videos de todo lo que sucedió en el accidente, el puede dar la verdad… Lo malo de todo esto es que nosotros como familia nos enfocamos en todo lo que estaba pasando con Freddy en la cínica, luego ya su fallecimiento, mientras otras personas de pronto se estaban enfocando en otra parte, en tergiversar las cosas como en realidad sucedieron”

Sostiene hay inconsistencias en la ropa que vestía Freddy la noche previa al fatal accidente y otra distinta en la que aparece en uno de los videos:

“El día del accidente Freddy estaba con una camiseta azul, entonces no se como cambian las camisetas, también escuché de una de las muchachas que iba allí que tiene problemas de caderas, cuando yo llegué alguien me reportó que ella y su acompañante estaban bien”

Pero quién puede estar respaldado a la persona que iba conduciendo la camioneta se pregunta Teresa la hermana de Freddy, y agrega que quienes acompañaban a su hermano no eran sus amigos sino unos oportunistas:

“El que iba conduciendo no se que tanta influencia tenga o de quien esté respaldado para que estén arreglando las cosas de esta manera, por qué tienen que hacerle daño a un muerto?, porque sabemos que los muertos no hablan, y esa clase de amigos que andaban con Freddy no son amigos, son oportunistas”

Insiste en el cambio de fiscal que lleva el caso de su hermano Fredy:

“Aquí hay más que investigar y ojalá que cambien al fiscal y coloquen uno que en realidad merezca llamarse fiscal”

Para los familiares alrededor del accidente hay muchas interrogantes por resolver. Las dos personas que se subieron a otro vehículo y que acompañaban a Freddy, aparentemente no presentaban lesión alguna. Por qué lo abandonaron? . Hubo omisión de socorro?, se preguntan.

El caso no esta cerrado, el fiscal encargado de la investigación sigue recolectando información que permita darles claridad y tranquilidad a los familiares y a Freddy Rincón para que pueda descansar en paz