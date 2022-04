Impuestos Bogotá: Distrito amplió plazos a más de un mes para pagos

Luego de confirmar que se siguen presentando intermitencias en la plataforma tecnológica, el Distrito anunció que modifica el calendario tributario 2022, con la ampliación por más de un mes del plazo para pagar con descuento los impuestos Predial y de Vehículos, así como de la fecha máxima para acogerse al sistema de pago de Predial por cuotas, entre otras medidas.

La fecha máxima para pagar el impuesto Predial con el 10% de descuento será el 24 de junio de 2022, sin tener en cuenta la última letra del CHIP, y sin descuento, el 29 de julio de 2022. En Vehículos, habrá plazo hasta el 15 de julio con descuento y hasta el 12 de agosto sin descuento.

Es importante tener en cuenta que las facturas que ya se enviaron a los predios o que los ciudadanos bajaron por la plataforma o a través del botón “Descargue Ya” se podrán cancelar en bancos hasta la fecha que aparece en cada factura.

“Si usted va a pagar en una fecha posterior, deberá ingresar a ‘Descarga Ya’ y bajar una nueva factura. No olvide digitar el CHIP con mayúsculas”, reiteró el secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

Es importante aclarar que no todos los predios se facturan. En los casos en los que la Administración no dispone de información suficiente para liquidar el impuesto o no tiene información de los responsables, los contribuyentes deben presentar una declaración en la Oficina Virtual. Ocurre lo mismo cuando los predios tienen alguna exención.

Debido al cambio del calendario, las facturas de vehículos estarán cargadas el 27 de abril tanto en el botón de descarga como en la Oficina Virtual.

Para facilitar la declaración y el pago de las obligaciones a las personas que eventualmente podrían tener dificultades de acceso a los nuevos medios tecnológicos, la Administración Distrital enviará en las próximas semanas las facturas físicas a predios de estratos 1, 2 y rural, que suman casi 700.000 en la ciudad; y a 260.000 viviendas de estrato 3 propiedad de adultos mayores de 60 años. De esa forma, podrán, teniendo la factura, cumplir con el pago mediante los canales tradicionales.